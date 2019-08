Stoccata di Battelli da Varazze: “Niente bagno, qui non esistono praticamente spiagge libere”

Varazze. “Oggi sono a Varazze. Mi sarei fatto volentieri un bagno ma visto il pienone di oggi e visto che, praticamente, non esistono spiagge libere, non lo farò. Chi come me? Buon ferragosto a tutti!!!”.

Così, attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, il portavoce e tesoriere alla camera dei deputati del Movimento 5 Stelle Sergio Battelli sembra lanciare una stoccata (nemmeno troppo velata) agli operatori del settore balneare.

Non è un segreto che Battelli abbia una posizione favorevole ad effettuare “gare ad evidenza pubblica, le uniche in grado di garantire allo stesso tempo trasparenza, imparzialità, legalità e libera concorrenza” per l’assegnazione delle spiagge.

Il suo post di oggi, infatti, si conclude con un pensiero rivolto agli operatori del settore spiagge: “Buon ferragosto anche ai balneari che ora cominceranno a insultarmi senza pietà”.