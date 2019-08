Stella, processione religiosa per San Rocco: ecco l’elenco delle strade chiuse

Stella. È tutto pronto per la processione religiosa legata alla festa di San Rocco, a Stella. E per l’occasione la Prefettura di Savona ha decretato la sospensione della circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia sulla sp 37 “Sanda-Gameragna-Vetriera”.

Il provvedimento interesserà il tratto che va dal Km 1+700 al Km 1+950, nel centro abitato della frazione Gameragna, dalle 18.45 alle 19.30 circa, in andata e ritorno.

L’organizzazione dovrà provvedere alla previsione di itinerari alternativi su cui poter deviare il traffico delle strade interessate dalla sospensione.

Sempre l’organizzazione dovrà predisporre un idoneo servizio posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano la manifestazione in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi.