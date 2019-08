Stalking, spaccio di droga, furti e controlli stradali: arresti e denunce dei carabinieri

Ponente. Arresti e denunce per stalking, droga, lesioni, furti e controlli stradali: è il bilancio dei controlli a tappeto messi in atto dalla Compagnia Carabinieri di Alassio dai giorni di Ferragosto fino a questo fine settimana.

Dal lungo ponte ferragostano fino a questo weekend tutte le pattuglie delle stazioni della Compagnia di Alassio sono state quotidianamente dispiegate nei punti nevralgici, sensibili, nelle vicinanze di locali pubblici, nelle zone circostanti dei locali della movida estiva, nei luoghi di forte afflusso turistico, nei pressi delle stazioni ferroviarie, del molo di Alassio, Laigueglia ed Andora.

Il dispositivo operativo ha visto la fattiva partecipazione del personale del nucleo cinofili di Villanova d’Albenga che ha presidiato le passeggiate di Alassio, gli stabilimenti balneari, i carrugi, il budello, i sottopassi e i parchi pubblici.

Ecco il resoconto: 250 persone identificate, 150 mezzi controllati, 5 mezzi sequestrati per mancanza di assicurazione, 10 patenti ritirate per guida pericolosa, per guida in stato di ebbrezza, guida con patente scaduta, eseguiti dall’aliquota radiomobile.

Tre le persone tratte in arresto: uno stalker andorese di 65 anni che, incurante del divieto di avvicinarsi nei luoghi frequentati dalla sua ex coniuge e nelle vicinanze della sua dimora, ha continuato, imperterrito, a perseguitare la ex moglie. Le violazioni rilevate sono state segnalate all’autorità Giudiziaria competente: i carabinieri della stazione di Andora hanno richiesto al magistrato la sostituzione della misura in atto. Giorni fa era stato tratto in arresto dai dai militari, che hanno collocato il coniuge violento agli arresti domiciliari.

Sempre i carabinieri di Andora hanno dato esecuzione ad un provvedimento del giudice con cui è stato fatto obbligo, ad un coniuge violento di Andora, di allontanamento dalla casa familiare, avendo reso impossibile la vita, con le angherie, alla propria coniuge che ha richiesto in più occasioni l’intervento dei militari.

Due cittadini del Marocco, già noti alle forze dell’ordine per le loro vicissitudini giudiziarie, sono stati tratti in arresto dall’aliquota radiomobile della Compagnia di Alassio che aveva richiesto la misura custodiale in carcere per i due soggetti, responsabili di una serie di delitti contro il patrimonio commessi questa estate.

Sempre l’aliquota radiomobile, questa notte, ha denunciato un giovane ingauno di 20 anni, sorpreso a spacciare a due ragazzi minorenni 10 grammi di marijuana, all’interno di un parco pubblico ad Alassio; inoltre ha deferito, per il delitto di ricettazione, due giovani di 20 anni di Cisano Sul Neva ed Albenga, trovati in possesso di un cellulare rubato ad un giovane alassino dentro un noto locale.

Nel medesimo contesto operativo hanno poi segnalato 4 giovani che intenti a consumare cannabis nei pressi della stazione ferroviaria di Alassio; sequestrato tutto l’occorrente e 10 grammi di marijuana pronta per il consumo.

Le stazioni di Andora e Laigueglia, congiuntamente, hanno denunciato un torinese di 55 anni che, a Laigueglia, la scorsa serata, ha picchiato violentemente un laiguegliese che passeggiava spensierato sul lungomare, rompendogli il naso e procurandogli lesioni al volto. Dopo averlo picchiato furiosamente si è dato alla fuga, ma dopo alcune ricerche è stato rintracciato nei pressi della stazione ferroviaria di Laigueglia intento a prendere il treno: è stato denunciato per lesioni gravi.

La stazione di Cisano, invece, ha denunciato un giovane minorenne del posto trovato in possesso di un tirapugni e poi segnalato 3 giovani minorenni intenti a fumare spinelli nel centro del paese: sequestrati 5 grammi di marijuana.

La stazione di Villanova ha scoperto il ladro seriale responsabile di una serie di furti commessi su auto in sosta: si tratta di un torinese di 30 anni. L’identificazione è stata resa possibile tramite un’attenta attività di analisi, confronto e riscontro delle immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza collocato in alcuni posti del paese, che ha permesso ai carabinieri di individuare l’autore dei “colpi” messi a segno di recente.

Il personale del nucleo elicotteri di Villanova d’Albenga, in tutto questo periodo, ha supportato l’attività dei reparti territoriali, fornendo il suo contributo con continui sorvoli.

Il dispositivo operativo è ancora in atto e nelle prossime ore sarà intensificato nelle ore serali e notturne.