Savona. Dopo gli arresti per droga da parte della Squadra Mobile di Savona è arrivato il provvedimento del Questore nei confronti dei due locali considerati punto di riferimento per lo spaccio di sostanze stupefacenti a Savona, l’Africa Market e l’Africa Meal, da tempo al centro di polemiche anche per problemi di ordine pubblico e considerati “estremi” di un triangolo per le attività illecite tra piazza del Popolo e via Luigi Corsi.

Oggi il Questore di Savona Giannina Roatta ha disposto, a scopo preventivo, la chiusura dei due locali per ben 30 giorni. Proprio davanti ai negozi savonesi sono stati scoperti e documentati diversi episodi di cessione di sostanze stupefacenti di vario tipo, in particolare a giovani della zona.

Foto 2 di 2



Un provvedimento che segue l’operazione antidroga condotta dopo una lunga indagine da parte della polizia e altre segnalazioni arrivate da normali cittadini in merito alla situazione di delinquenza che si era generata attorno ai negozi savonesi specializzati nella vendita e nel commercio di prodotti etnici, con la frequentazionie assidua di numerose persone pregiudicate.

Tra gli arrestati nel blitz di ieri dei poliziotti anche il nigeriano Olele Imonitie, classe 1980, il titolare proprio del negozio Africa Meal in via Carissimo e Crotti.

Una volta passati i 30 giorni sarà il sindaco di Savona a dover decidere se concedere ancora le licenze ai due locali finiti nel mirino della polizia.