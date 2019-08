Trovato con droga e proiettili in tasca e a casa: arrestato dai carabinieri di Albisola

Albisola Superiore. I carabinieri di Albisola Superiore hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti A.T., 55enne savonese pregiudicato per reati specifici.

Durante un servizio di contrasto allo spaccio, i militari hanno sottoposto l’uomo a perquisizione personale e domiciliare.

Al termine dei controlli gli operatori hanno recuperato 100 grammi di cocaina in pietra e 1.25 grammi di coca suddivisa in cinque dosi, altri 98 grammi di hashish, un bilancino di precisione e tutto il materiale per il confezionamento.

Inoltre sono stati rinvenuti sette proiettili calibro .38 a punta cava, altri cinque proiettili calibro .38 a punta conica e un proiettile calibro .357 magnum con punta conica.

Tutto il materiale è stato sequestrato. L’arrestato è stato trasferito a carcere di Genova a disposizione dell’autorità giudiziaria.