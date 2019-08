Sorpreso con 140 grammi di hashish mentre cede droga ad un altro minorenne: un 17enne arrestato dalla polizia

Savona. Ieri pomeriggio i poliziotti della squadra mobile di Savona hanno arrestato un 17enne trovato in possesso di oltre 140 grammi di hashish.

Il fermo è stato effettuato nei pressi di piazza Eroe dei due mondi nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare tra i giovanissimi.

Gli agenti lo hanno fermato in flagranza mentre stava cedendo 7 grammi di hashish ad un altro minorenne. Quest’ultimo è stato indagato in stato di libertà per la detenzione della sostanza stupefacente ricevuta poco prima dall’arrestato e per aver ceduto a sua volta 2 grammi della stessa sostanza ad altri.

Come disposto dal competente tribunale dei minori, il giovane è stato trasferito a Genova ed associato ad un centro di prima accoglienza per minori.