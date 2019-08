Sicurezza, Levrero: “Prevenzione e contrasto per una Savona a misura di cittadino”

Savona. “In questi giorni di maggior affluenza turistica, l’aspetto preventivo assurge a fattore di precipua importanza, parallelamente alle attività di contrasto agli illeciti”. Lo dice l’assessore alle politiche della sicurezza di Savona Roberto Levrero commentando le ultime attività messe in atto dalle forze dell’ordine sul territorio della città della Torretta.

“Penso al lavoro sulle spiagge svolto congiuntamente dalla polizia municipale e dalla Polizia di Stato, ma anche all’enorme risultato messo a segno da quest’ultima nell’opera di contrasto allo spaccio, resasi possibile sia con la chiusura di due esercizi commerciali, Africa Market ed Africa Meal, di fatto base logistica delle attività illecite, sia con l’arresto di una molteciplità di persone tra le quali il nigeriano titolare dell’Africa Meal”.

“L’azione congiunta delle forze dell’ordine sul territorio in interventi di prevenzione, contrasto ed attività investigativa più ampia, non è e non sarà prerogativa della stagione estiva, bensì programma giornaliero che lo stesso assessorato alla sicurezza sollecita ringraziando tutte le forze dell’ordine e la Prefettura”.

“Dal loro canto è bene che i cittadini continuino a segnalare, a tutte le forze di polizia, ogni fattore di degrado e di delinquenza, sia per stroncare certi fenomeni, sia anche per vicinanza ad uomini e donne che, quotidianamente, svolgono attività tra le più disparate e pericolose per il bene della sicurezza comune. Attività date sovente per scontato – conclude l’assessore Levrero – ma la cui importanza emerge con prepotenza allorquando attività investigative ci restituiscono ordine e giustizia o, peggio, quando nell’esercizio delle loro funzioni, qualcuno perde la vita come troppo spesso accade”.