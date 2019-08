Serie D: per l’attacco del Savona c’è Pietro Tripoli

Savona. Era vicino al Palermo, ma alla fine giocherà con la maglia biancoblù. Pietro Tripoli, esterno d’attacco, nato il 26 febbraio 1987, è un nuovo giocatore del Savona e va a rinfoltire la rosa a disposizione di mister Siciliano.

Cresciuto nel Palermo, il mancino Tripoli nel 2006/07 ha giocato in Serie C1 con la Sambenedettese. Nelle tre stagioni successive è stato titolare nel Varese, tra Serie C2 e Serie C1. Poi, ancora Varese, nel 2010/11, in Serie B, con 27 presenze.

Nel 2011/12 ha giocato in Serie C1 con la Pro Vercelli, per poi fare ritorno, l’anno successivo, ancora al Varese in Serie B, ma collezionando sole 12 presente.

Nel 2013/14 il passaggio all’Ascoli in Serie C1. Nel 2014/15, primo anno di Serie C unica, ha trascorso metà stagione con la Pistoiese e metà con l’Ascoli.

Nel 2015/16 è rimasto ad Ascoli ma in Serie B non ha trovato spazio, così a gennaio è passato al Mantova, in Serie C, raccogliendo 26 gettoni in due stagioni.

Dal 2017/18 la discesa in Serie D, con la Cavese prima e, la scorsa stagione, con il Marsala. Quest’anno, quindi, per Tripoli sarà ancora Serie D, a Savona.