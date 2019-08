Serie C2, playoff: la Don Dagnino parte forte

Andora. Conclusa la serie delle gare d’andata degli ottavi di finale di Serie C2. Con una sola vittoria esterna, quella del Ricca sul campo del Peveragno, partita risolta solo al ventunesimo gioco (6-4 il punteggio al riposo).

Sempre al ventunesimo gioco il successo del San Biagio con la Pro Spigno. Tutto facile invece per Don Dagnino, Caraglio e Virtus Langhe. L’Araldica Castagnole Lanze piega il Centro Incontri. Affermazioni per 11-6 per Castellettese e Gottasecca.

I risultati dell’andata degli ottavi di finale:

San Biagio-Pro Spigno 11-10

Castellettese-Taggese 11-6

Caraglio-Alta Langa 11-2

Gottasecca-San Leonardo 11-6

Don Dagnino-Valle Bormida 11-0

Araldica Castagnole Lanze-Centro Incontri 11-5

Peveragno-Ricca 10-11

Virtus Langhe-Tavole 11-3

Il programma del ritorno degli ottavi di finale:

domenica 18 agosto ore 20,30 a Spigno Monferrato: Pro Spigno-San Biagio

giovedì 15 agosto ore 17 a Taggia: Taggese-Castellettese

domenica 18 agosto ore 21 a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Caraglio

sabato 17 agosto ore 21 a Imperia: San Leonardo-Gottasecca

sabato 10 agosto ore 21 a Monastero Bormida: Valle Bormida-Don Dagnino

martedì 13 agosto ore 21 a San Pietro del Gallo: Centro Incontri-Araldica Castagnole Lanze

domenica 18 agosto ore 21 a Ricca: Ricca-Peveragno

martedì 13 agosto 21 a Diano Castello: Tavole-Virtus Langhe