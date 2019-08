Serie B, Vini Capetta Don Dagnino leader nei playout

Andora. La Vini Capetta Don Dagnino passa sul campo della Speb e raggiunge il primato solitario dei playout.

Grasso e compagni hanno avuto il merito di essere più concreti nelle fasi decisive di un match molto equilibrato. Qualche errore di troppo in battuta del capitano ospite in avvio che si è comunque salvato al ricaccio, mentre la quadretta di casa ha vissuto troppo sugli sbagli degli avversari, ma non è poi stata attenta sulle cacce decisive per allungare, lasciando così la gara sempre aperta. E quando Grasso ha trovato le misure al campo, Daziano e compagni hanno fallito nel gioco al ricaccio.

Tanti falli della Vini Capetta Don Dagnino in avvio si diceva, così la Speb trova un break di due giochi a metà del primo tempo, 4-2. I padroni di casa non sfruttano la situazione e la formazione di Andora aggancia gli avversari, prima del 5 pari al riposo. Si viaggia un gioco per parte sino all’8-7, Grasso riesce a spingere tenendo il pallone in campo, la squadra è più attenta, mentre i padroni di casa non reggono il confronto al ricaccio. Parziale di quattro giochi a zero per la Vini Capetta Don Dagnino che chiude 8-11.

Il tabellino:

Speb – Vini Capetta Don Dagnino 8-11

Speb: Andrea Daziano, Simone Re, Andrea Giraudo, Giacomo Vinai. Dt Enrico Unnia.

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt Giulio Ghigliazza.

Arbitro: Marco Vergani.

I risultati della 2ª giornata:

Bcc Pianfei Pro Paschese-Serramenti Bono Centro Incontri 11-9

Speb-Vini Capetta Don Dagnino 8-11

La classifica: Vini Capetta Don Dagnino 15, Serramenti Bono Centro Incontri 13, Bcc Pianfei Pro Paschese 11, Speb 9.

Il programma della 3ª giornata:

lunedì 26 agosto ore 21 ad Andora: Vini Capetta Don Dagnino-Serramenti Bono Centro Incontri

lunedì 26 agosto ore 21 a San Rocco Bernezzo: Speb-Bcc Pianfei Pro Paschese