Serie B, playout: venerdì la Don Dagnino ospiterà la Pro Paschese

Andora. Pronto il calendario della seconda parte del campionato di Serie B. Si riparte con i punti ottenuti nella regular season e da adesso le vittorie valgono 2 punti. La seconda fase del campionato terminerà tra il 10 e il 13 settembre: le prime due classificate dei playoff andranno direttamente in semifinale, la terza e la quarta dei playoff e le prime due dei playout si giocheranno gli spareggi per definire le altre due semifinaliste. L’ultima classificata del girone salvezza retrocederà in Serie C1.

La Don Dagnino giocherà i playout, che avranno questa classifica iniziale: Vini Capetta Don Dagnino, Serramenti Bono Centro Incontri 11, Speb, Bcc Pianfei Pro Paschese 9.

Prima giornata

giovedì 8 agosto ore 21 a San Pietro del Gallo: Serramenti Bono Centro Incontri-Speb

venerdì 9 agosto ore 21 ad Andora: Vini Capetta Don Dagnino-Bcc Pianfei Pro Paschese

Seconda giornata

domenica 18 agosto ore 21 a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Serramenti Bono Centro Incontri

lunedì 19 agosto ore 21 a San Rocco Bernezzo: Speb-Vini Capetta Don Dagnino

Terza giornata

lunedì 26 agosto ore 21 ad Andora: Vini Capetta Don Dagnino-Serramenti Bono Centro Incontri

lunedì 26 agosto ore 21 a San Rocco Bernezzo: Speb-Bcc Pianfei Pro Paschese

Prima ritorno

venerdì 6 settembre ore 21 a San Rocco Bernezzo: Speb-Serramenti Bono Centro Incontri

sabato 7 settembre ore 21 a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Vini Capetta Don Dagnino

Seconda ritorno

giovedì 29 agosto ore 21 a San .Pietro del Gallo: Serramenti Bono Centro Incontri-Bcc Pianfei Pro Paschese

sabato 31 agosto ore 21 ad Andora: Vini Capetta Don Dagnino-Speb

Terza ritorno

martedì 10 settembre ore 21 a San Pietro del Gallo: Serramenti Bono Centro Incontri-Vini Capetta Don Dagnino

martedì 10 settembre ore 21 a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Speb

Facendo un passo indietro, vediamo i risultati della 22ª giornata:

Vini Capetta Don Dagnino-Serramenti Bono Centro Incontri 11-4

Speb-Taggese 3-11

Bcc Pianfei Pro Paschese-Srt Progetti Ceva 11-2

Benese-Acqua S.Bernardo San Biagio 4-11

Morando Neivese-Osella Surrauto Monticellese 4-11

ha riposato: Virtus Langhe

La classifica finale: Taggese 17, Acqua S.Bernardo San Biagio, Morando Neivese 16, Osella Surrauto Monticellese 13, Vini Capetta Don Dagnino, Serramenti Bono Centro Incontri 11, Speb, Bcc Pianfei Pro Paschese 9, Srt Progetti Ceva, Virtus Langhe 3, Benese 2.

Acqua S.Bernardo San Biagio seconda, Morando Neivese terza per differenza giochi totale.

Vini Capetta Don Dagnino quinta, Serramenti Bono Centro Incontri sesta per scontri diretti.

Speb settima, Bcc Pianfei Pro Paschese ottava per scontri diretti.

Srt Progetti Ceva nona, Virtus Langhe decima per differenza giochi scontri diretti.

Taggese, Acqua S.Bernardo San Biagio, Morando Neivese, Osella Surrauto Monticellese ai playoff.

Vini Capetta Don Dagnino, Serramenti Bono Centro Incontri, Speb, Bcc Pianfei Pro Paschese ai playout.

Srt Progetti Ceva, Virtus Langhe, Benese al girone salvezza.