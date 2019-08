Serie B, più facile del previsto per la Vini Capetta Don Dagnino

Andora. Se un incontro dura 1 ora e 37 minuti, time-out e intervallo compresi, c’è poco da dire: è stata una gara a senso unico, con una squadra sempre concentrata ed un’altra mai in partita. O meglio che si è arresa troppo presto. La Bcc Pianfei Pro Paschese ad Andora ha tenuto botta solo nei primi quattro giochi, i primi tre persi tutti ai vantaggi, vincendo poi il quarto. La Vini Capetta Don Dagnino ha giocato meglio, Grasso ha spinto, ma sopratutto ha variato molto alternando la profondità, al pallone da sotto. E sopratutto ha sbagliato poco o nulla. In casa villanovese, invece, di palloni ne sono scappati molti, e al ricaccio ha davvero contrastato pochissimo il gioco avversario. 3-0, 3-1, 8-1, 8-2 al riposo, i parziali di una gara mai combattuta. La ripresa non poteva che essere una formalità con la Vini Capetta Don Dagnino padrona del campo e la Bcc Pianfei Pro Paschese con la testa al viaggio di ritorno: 11-2 il finale.

Dopo la prima giornata c’è già un buco in classifica di quattro punti tra le prime due e le due seconde.

Il tabellino:

Vini Capetta Don Dagnino – Bcc Pianfei Pro Paschese 11-2

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt Giulio Ghigliazza.

Bcc Pianfei Pro Paschese: Matteo Levratto, Fabio Rosso, Gabriele Boetti, Alessandro Sappa. Dt Arrigo Rosso.

Arbitro: Giovanni Olivieri.

I risultati della 1ª giornata:

Serramenti Bono Centro Incontri-Speb 11-10

Vini Capetta Don Dagnino-Bcc Pianfei Pro Paschese 11-2

La classifica: Serramenti Bono Centro Incontri, Vini Capetta Don Dagnino 13, Speb, Bcc Pianfei Pro Paschese 9.

Il programma della 2ª giornata:

domenica 18 agosto ore 21 a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Serramenti Bono Centro Incontri

lunedì 19 agosto ore 21 a San Rocco Bernezzo: Speb-Vini Capetta Don Dagnino