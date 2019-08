Serate medievali di Finalborgo: minorenne insulta la polizia e scappa. Fermato e denunciato

Finale Ligure. Serata movimentata alla festa medievale a Finalborgo dove, in seguito ad un principio di rissa, un minorenne ha ingaggiato una sorta di “battaglia” con gli agenti di polizia locale intervenuti.

“Si sono svolte all’insegna della sicurezza le serate medioevali di Finalborgo, – ha dichiarato Marilena Rosa, assessore alla polizia locale di Finale. – Per ciascuna delle quattro sere è stato assicurato il dispositivo di controllo, così come disposto al tavolo del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza”.

“Vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri, personale sanitario e servizi di vigilanza privata hanno unito gli sforzi, per garantire ai moltissimi visitatori di godere degli spettacoli nella massima tranquillità”.

“Per l’occasione l’amministrazione comunale ha attivate per tutte le serate il centro comunale di protezione civile, nella circostanza avanzato sui luoghi della manifestazione, presidiato anche da personale dell’ufficio tecnico comunale e dei servizi sociali, così da essere pronti ad affrontare qualsiasi evenienza”, ha concluso.

Le cose hanno funzionato a dovere, eccezion fatta per l’episodio movimentato che ha visto protagonista la polizia locale, su richiesta di intervento per un principio di rissa fuori dalla cinta muraria.

Giunti sul posto gli agenti si sono trovati di fronte un gruppo di giovani, con al seguito bottiglie di alcolici, vietate dall’ordinanza firmata per l’occasione dal sindaco Frascherelli. Invitati a consegnare le bottiglie e declinare le generalità, il personale intervenuto ha però subito offese e minacce.

Un ragazzo in particolare, minorenne ed in evidente stato di agitazione, ha insultato pesantemente gli uomini della polizia locale rifiutandosi di fornire i documenti ripetutamente richiesti. Sordo agli inviti degli agenti, il giovane ha poi iniziato una fuga precipitosa, ma è stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria, dove ha continuato a dileggiare il personale di polizia.

Condotto presso gli uffici per l’identificazione, tenuto conto della minore età, è stato consegnato al padre, convocato presso il comando della polizia locale.

Nei confronti del giovane una lunga serie di contestazioni: resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto delle generalità, inosservanza dell’ordine impartito dalle autorità, oltre sanzioni amministrative. Il ragazzo sarà anche segnalato alla Prefettura perchè trovato in possesso di una piccola quantità di sostanza stupefacente.