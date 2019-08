Zuccarello. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi lungo la provinciale 582 di Zuccarello, nei pressi del campo sportivo.

Secondo quanto appreso, intorno alle 15 e 15, si è verificato uno scontro frontale tra due auto, per cause ancora in via di accertamento. Nell’impatto tra i due mezzi entrambi i conducenti alla guida sono rimasti feriti, per fortuna in maniera non grave. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Albenga, l’automedica del 118, oltre al personale dei vigili del fuoco del distaccamento di Albenga.

Foto 2 di 2



Dopo le prime cure da parte dei sanitari le due persone ferite sono state portate in ospedale per accertamenti medici. Stando a quanto riferito, tuttavia, nessuno dei due ha riportato gravi traumi o ferite e le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.