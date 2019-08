Scontro auto-moto sulla via Aurelia a Noli: un ferito

Noli. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Noli, sulla via Aurelia.

Secondo quanto appreso, intorno alle 16:45, si è verificato uno scontro tra un’auto ed una moto modello Yamaha, per cause ancora in via di accertamento. Nell’impatto tra i due mezzi il motociclista è finito a terra lungo la carreggiata.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto della Croce Bianca di Noli e dell’automedica del 118. Stando alle prime informazioni pare che il centauro non abbia riportato gravi conseguenze a seguito del sinistro: illeso il conducente della vettura.

Sul posto stanno ancora operando i vigili urbani di Noli per i rilievi e gli accertamenti dell’incidente: qualche disagio alla circolazione viaria con traffico a senso unico alternato per consentire i soccorsi e i rilevamenti dello scontro tra i due mezzi.