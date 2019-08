Scatta l’esodo di Ferragosto: previsto traffico intenso, sabato da “bollino nero”

Ponente. Dal tardo pomeriggio di oggi scatta l’esodo per la settimana di Ferragosto: previsto traffico sostenuto sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia e sulla A6 Torino-Savona, in direzione delle località del ponente savonese e della riviera ligure. Sono molti anche i vacanzieri in arrivo per passare anche una settimana o dieci giorni al mare e sulle spiagge della riviera.

Code e possibili rallentamenti tra il bivio A26-A10 fino a Varazze e da Varazze fino a Savona.

Al momento non sono segnalati disagi sull’A10 e sulla A6, tuttavia nel corso della serata è attesa una intensificazione del movimento veicolare. Massima attenzione, invece, per la giornata di domani, sabato 10 agosto, da “bollino nero”, in previsione delle grandi partenze lungo gli itinerari delle vacanze.

Intenso il dispiegamento di pattuglie della polizia stradale per questo esodo agostano, con attività di controllo e monitoraggio del flusso veicolare per garantire la massima sicurezza.

Si raccomanda prudenza alla guida. E anche Anas prevede traffico intenso sulla rete stradale ordinaria, in particolare da domani.