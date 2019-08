Savona, tante commedie e spettacoli: la compagna teatrale Letimbro in grande spolvero

Savona. Continua il lavoro, mese dopo mese, della Compagnia Teatrale Letimbo che, dopo la sua ricostituzione avvenuta nel 2016 con l’impegno di veterani e nuovi attori, tutti dilettanti, con passione ed entusiasmo propone i suoi lavori.

“E’ un lavoro certosino che settimanalmente portiamo avanti, valutando copioni, scegliendo le commedie più adatte, assegnando ruoli, studiando le ambientazioni e provando battuta su battuta”, hanno spiegato.

“Un lavoro impegnativo ma che diverte molto chi oggi è impegnato in questa avventura. Ogni volta dopo mesi di prove e preparazione siamo pronti per condividere con il pubblico i risultati di questo lavoro”.

“Con questa passione abbiamo portato sulle scene già 3 Commedie (“La Pensione dei Miracoli”, “Il Droghiere” e per ultima “Finalmente in Pensione”). In questi ultimi due lavori abbiamo anche esordito con una Regia Teatrale collegiale e condivisa la quale ci ha dato molta soddisfazione facendo crescere tutti i protagonisti e migliorando il nostro modo di fare teatro dimostrando che questa nuova via può essere portata avanti anche da attori dilettanti con poca esperienza e che ha avuto molto apprezzamento dal pubblico che attende ogni anno con interesse e sempre più numeroso la rappresentazione di una nostra nuova Commedia”.

“La Commedia ‘Finalmente in Pensione’ è stata portata in scena con grande successo di pubblico nella rassegna teatrale al “Teatro Nuovo” di Valleggia lo scorso 23 Febbraio e il 19 Luglio siamo usciti dai confini Regionali con l’esordio sulla piazza di Cartosio (AL) nell’ambito delle manifestazioni estive”.

“Mi soffermo su questa serata perchè è stata un’esperienza straordinaria dove siamo stati accolti da questa località con una presenza numerosa di persone sulla piazza che si sono molto divertite. In questo contesto vogliamo ringraziare di cuore tutta l’Amministrazione Comunale di Cartosio che ci ha accolti mettendo insieme tutte le energie per la riuscita del nostro spettacolo e facendoci sentire a casa dimostrando una sensibilità e una disponibilità non da poco”.

“Un’esperienza che contiamo di ripetere il prossimo anno e con la possibilità nei prossimi giorni di contattare altri Comuni della zona interessati per potere rappresentare il nostro ultimo lavoro. Ricordo a tutti che la Commedia ‘Finalmente in Pensione’ verrà proposta, nella settimana dei festeggiamenti per San Bernardo, nella serata di Sabato 24 Agosto alle ore 21,15 c/o A.P.S. ‘Circolo ARCI Settefegaiti’ di San Bernardo in Valle”.

“Nel frattempo in questi giorni siamo già al lavoro per scegliere e preparare un nuovo testo su cui impegnare le nostre energie da rappresentare come ‘prima’ nell’ambito della Rassegna Teatrale 2019-2020 del Teatro Nuovo di Valleggia verosimilmente nel mese di Aprile del prossimo anno”.

“Questa è la Compagnia Teatrale Letimbro che con grande impegno cerca, attraverso i suoi spettacoli, di rivitalizzare un territorio per rendere più visibile la nostra frazione e tutta la Valle cercando l’approdo con nuovi orizzonti, sempre con il vento in poppa, per allargare le sue esperienze”, hanno concluso.