Savona, sconfitta per 2-3 nel test con il Torino Primavera

Savona. Nel tardo pomeriggio odierno, a diciassette giorni dall’esordio ufficiale in Coppa Italia, il Savona ha giocato una partita di testa con la Primavera del Torino. Sul terreno di Champoluc è finita 3 a 2 per i granata.

I biancoblù partono bene: al 4° palla da Tognoni a Vita che conclude, il portiere blocca in due tempi. Cambio di fronte e conclusione del Torino di poco alta.

All’11° Vita in mezzo per Tognoni, palla respinta dalla difesa. Al 17° il Torino sblocca il risultato con un gol di Lucca. Al 18° Tognoni va via alla difesa piemontese, ma solo davanti al portiere si vede respingere il pallone.

Al 21° tiro del Torino da fuori area, Vettorel para senza problemi. Poco dopo è Bacigalupo a provarci dalla distanza, il portiere respinge in angolo.

I granata raddoppiano al 25° con Gonella e al 44° fanno tris con Garetto.

Nella ripresa mister Alessandro Siciliano cambia modulo. Il ritmo cala rispetto alla prima frazione. Al 26° i biancoblù vanno a segno con Tripoli su rigore. Al 37° cross di Pertica e Amabile insacca in rete il pallone del 2-3, risultato poi definitivo.

Il Savona ha schierato alcuni nuovi giocatori in prova. Sono scesi in campo Thomas Vettorel, Gianvito Pertica, Eros Grani, Luca Petricevic, Jonathan Rossini, Alessio Tissone, Marco Tognoni, Matteo Buratto, Alen Mehic, Andrea Bacigalupo, Diego Vita; sono subentrati Ilario Guadagnin, Andrea Marchio, Lorenzo Renzone, Edgar Albani, Donato Disabato, Pietro Tripoli, Nicolas Amabile, Samuel David. Non impiegato Tommaso Ghinassi, tenuto a riposo.

Torino Primavera allenato da Marco Sesia in campo con Luca Trombini, Patrick Enrici, Christian Celesia, Mattia Sandri, Alejandro Marcos Lopez, Riccardo Ricossa, Chrst Sarkodie Kouadio, Davide Munari, Lorenzo Lucca, Freddi Greco, Fabio Gonella; a disposizione Luca Robert Lewis, Alessandro Leggero, Simone Potop, Francesco Laurenzi, Francesco Bongiovanni, Marco Garetto, Federico Rotella, Ivan Michelotti, Paolo Snidercig, Hamed Kone Odjoubie, Carlo Pirola, Flavio Bucri, Massimo Tesio, Daniele Favale, Simone Montenegro, Denis Portanova.

Domani mattina per il Savona è previsto un allenamento defaticante in piscina; pomeriggio sul campo.