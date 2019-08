Savona: sabato pomeriggio porte aperte alla Rocca di Legino!

PORTE APERTE ALLA ROCCA!

Pomeriggio di FESTA e musica con ingresso libero in aps La Rocca, aderente ARCI Savona!!

Sabato 31 agosto a partire dalle ORE 17. 30

MUSICA ESIBIZIONI E LEZIONI DI PROVA GRATUITE PER TUTTI

Balli di Gruppo a cura di Daniela Frangioni

Tango Argentino con Tango Zero a.s.d.

Balli da Sala con Semplicemente Danza

Yoga con “Fluire con la Vita” di Sabine Carta

Siete tutti invitati con amici, famigliari e bambini!

I corsi inizieranno a Settembre e saranno per tutte le età, venite a trovarci e a scoprire i nuovi corsi e appuntamenti per l’autunno!

E dopo la festa cenate con noi??

MENÙ A PREZZO FISSO 8 € (BIMBI 6€)

Tel. 348 82 44 575

APS LA ROCCA

Via alla Rocca di Legino 62, Savona