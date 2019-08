Savona, primo test sul terreno di Champoluc

Savona. Nel pomeriggio odierno, a Champoluc, il Savona ha disputato un allenamento congiunto con il Pont Donnaz Hône Arnad Evançon, squadra di Eccellenza.

Parte forte il Savona nonostante il duro lavoro di questi primi dieci giorni di preparazione. Gioco aggressivo e belle giocate come quella del gol del vantaggio, realizzato al 18°: lancio in profondità di Buratto per Tognoni che serve in area Vita, pronto a realizzare l’1 a 0.

I biancoblù creano occasioni interessanti con Bacigalupo di testa, Vita e Mehic. Nella ripresa la stanchezza si fa sentire per entrambe le formazioni, il Pont Donnaz sostituisce tutti gli undici in campo, mentre mister Siciliano prova diverse soluzioni per testare la tenuta fisica dei suoi ragazzi.

Al 40° della ripresa arriva il pareggio degli ospiti, allenati da Ezio Rossi, nella scorsa stagione alla guida del Milano City.

Domani prima giornata di riposo, mentre martedì si svolgerà, come sempre, un doppio allenamento. Giovedì 8 agosto, alle ore 17, il Savona ospiterà, nel suo ritiro, la Primavera del Torino.

In mattinata, presso il resort CampZero di Champoluc, si è svolta la presentazione ufficiale di mister Siciliano, del suo staff e di alcuni nuovi arrivi. Hanno aperto la conferenza il sindaco di Ayas Alex Brunod e il general manager di CampZero Claudio Coriasco.

Nell’occasione sono stati presentati sette tesserati che faranno parte della rosa del Savona: i volti noti di Jonathan Rossini e di David Samuel, le novità Matteo Buratto, Diego Vita, Alessio Tissone, Tommaso Ghinassi e il portiere Thomas Vettorel.

Molta emozione e determinazione per Alessandro Siciliano, che punta sui grandi obiettivi dettati dalla società e dal direttore sportivo Christian Papa. “Sono felice di essere tornato a Savona dove sono stato benissimo dal punto di vista umano grazie ai tifosi e all’ambiente – ha dichiarato -. Lavoreremo al massimo per vincere tutte le partite e per dare grandi soddisfazioni a chi ci ha dato per questa grande occasione. Abbiamo alle spalle una società ambiziosa e con una mentalità vincente”.

Di seguito l’elenco dei calciatori presenti in ritiro.

Portieri: Vettorel Thomas, Guadagnin Ilario (prova).

Difensori: Rossini Jonathan, Ghinassi Tommaso, Tissone Alessio, Pertica Gianvito, Paoluzzi Filippo, Grani Eros, Nardi Carlo.

Centrocampisti: Bacigalupo Andrea, Buratto Matteo, David Samuel, Mehic Alan, Brignone Francesco, De Simone Gennaro (prova), Petricevic Luka (prova).

Attaccanti: Tognoni Marco, Vita Diego, Bertuzzi Gianluca (prova), Crudo Vincenzo (prova).

Martedì o mercoledì saranno resi noti i gironi del prossimo campionato di Serie D.