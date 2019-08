Savona, per il centrocampo i siciliani Alessio Lo Nigro e Giovanni Fricano

Savona. Dopo l’arrivo di Pietro Tripoli da Palermo, ecco altri due siciliani, Alessio Lo Nigro e Giovanni Fricano, per il centrocampo biancoblù.

Lo Nigro, classe 1990, nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Marsala; Fricano, nato nel 1993, può ricoprire diversi ruoli a centrocampo e la sua ultima esperienza è stata a Siracusa.

Oggi saranno già a disposizione di mister Siciliano per la partita di Coppa Italia Savona-Fezzanese.

Siciliano che ieri, in conferenza stampa, ha dichiarato: “Stiamo definendo la rosa siamo a buon punto anche grazie ai nuovi arrivi. Dobbiamo inserire ancora qualche giovane e una punta. Chi ha iniziato il ritiro con noi è già in buone condizioni fisiche, quelli arrivati dopo si stanno mettendo in pari con il resto della squadra. Siamo in crescita ma la squadra sarà pronta sicuramente per il campionato, i ragazzi stanno lavorando bene e la partita con la Fezzanese ci servirà per trovare la mentalità che dovremo avere ogni domenica. Abbiamo già idee sui tasselli che mancano e la società sta facendo tutto il possibile per trovare calciatori di primo piano”.