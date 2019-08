Savona, Patrassi: “Il possibile nuovo acquisto? Suo nonno alzò la coppa a Wembley”

Vado Ligure. Roberto Patrassi, patron del Savona, appare soddisfatto al termine della prima partita ufficiale della sua squadra, terminata con il passaggio del turno in Coppa Italia a scapito della Fezzanese.

“Sono contento – dichiara -. L’importante è vincere, che fa morale, aiuta a star meglio. Gli innesti ci sono, ne faremo altri, diamo tempo al tempo. Siamo arrivati e partiti in ritardo, però ho visto che gli innesti sono buoni. Abbiamo concretezza, con ulteriori innesti andremo sicuramente meglio“.

Ieri sono iniziati i lavori per la rizollatura del manto erboso al Bacigalupo di Savona. Quali saranno i tempi necessari ad ultimarli? “Io non sono un tecnico della materia. Ottimisticamente, mi hanno detto, fine ottobre. Nella peggiore delle ipotesi, penso a metà novembre”.

La rosa è da rinfoltire. “Come ha detto il mister il campionato è lungo, più risorse abbiamo e meglio è. Non è la scoperta dell’acqua calda che fra infortuni, squalifiche e quant’altro, dovendo fare un campionato di vertice è meglio che ci sia sempre l’imbarazzo della scelta. Spero di portare anche un nome eclatante che possa riscaldare la piazza. Chiaramente non posso pensare ad un giocatore di Serie B o di Serie A, però ho in mente un giocatore che ha nome, che abbia già fatto un paio di campionati di Serie D e il cui nonno ha alzato la coppa nel 1964 a Wembley“.