Savona, tamponamento a catena in via Cavour: coinvolte 3 auto

Savona. Tamponamento, pochi minuti prima delle 15, in centro Savona, con conseguenti disagi, seppur temporanei, al traffico.

Il sinistro, avvenuto per cause ancora in via di accertamento, si è verificato in via Cavour. A rimanere coinvolte sono state 3 auto.

Vista la dinamica, immediata è scattata la chiamata ai soccorsi. Sono intervenute un’ambulanza e l’automedica ma, fortunatamente, non si sono registrati feriti. L’incidente ha però dato origine a code e ingorghi: sul posto anche la polizia per permettere il deflusso del traffico.