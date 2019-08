Savona, incidente in via Crispi: motociclista si schianta contro un portone

Savona. Un uomo è rimasto ferito in modo grave nel primo pomeriggio di oggi in un incidente avvenuto in via Crispi a Savona.

L’uomo viaggiava in sella a un mezzo a due ruote quando, per cause ancora da chiarire, è andato a schiantarsi contro un portone.

Immediato l’intervento sul posto di un’ambulanza della Croce Bianca di Savona. Il ferito non era cosciente: è stato intubato e portato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.