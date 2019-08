Savona, incendio di cassonetto in piazza Martiri della Libertà

Savona. Notte di lavoro per i vigili del fuoco del distaccamento savonese che si sono mobilitati per un incendio di cassonetto a Savona, ma anche per un soccorso a persona a Noli.

L’intervento per l’incendio è scattato intorno alle 2,10 quando in piazza Martiri della Libertà un cassonetto ha iniziato a bruciare. Per fortuna le fiamme sono state spente prima che potessero estendersi alle auto.

Il soccorso a persona, invece, è scattato a Noli dove una persona anziana era caduta in casa e non riusciva più ad alzarsi.