Savona, in programma il 24 e il 25 agosto il Desbarassu estivo con sconti e aperitivi

Savona. Fervono i preparativi per la prossima edizione del Desbarassu savonese indetto per le giornate di sabato 24 e domenica 25 agosto, l’evento che quest’anno vede la collaborazione tra commercianti e pubblici esercizi per creare insieme due giorni di shopping e relax con le ultime opportunità di acquisto con sconti e aperitivi.

“C’è già gran fermento per creare un vero e proprio evento dedicato allo shopping riscoprendo la città di Savona e i suoi locali più trendy che proporranno un originale aperitivo denominato Aperishopping”, comunica Laura Filippi, presidente di Ascom Confcommercio Savona.

“Come da tradizione, i commercianti che aderiscono all’iniziativa proporranno extra sconti, offerte, promozioni e qualche sorpresa per i clienti abituali e per i turisti venuti in città per l’occasione. Il tutto per invitare gli ospiti a trascorrere una giornata particolare a Savona, e scoprire le peculiarità della città”.

“Io e la giunta Ascom Confcommercio – commenta Laura Filippi – siamo felici che la nostra proposta di rinnovare la grafica ed il format del Desbarassu sia piaciuta a molti colleghi commercianti e stiamo scoprendo con immenso piacere che questo weekend non saranno solo la promozione e lo sconto ad essere protagonisti ma, soprattutto, sarà la voglia di collaborare e creare sinergie tra negozi e pubblici esercizi che creerà una città più accogliente e dinamica”.

“Sarà quindi l’occasione per conoscere tanti negozi della città che per un weekend si proporranno in modo diverso dalla quotidianità”.

L’invito è rivolto a tutti. Per conoscere le attività aderenti all’iniziativa, potrete seguire la pagina Facebook @Scoprisavona, dove troverete anche il programma delle iniziative future.