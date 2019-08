Savona, in piazza Giulio II i lavori per il nuovo pavimento di corso Italia: ecco come cambia la viabilità

Savona. Prenderà il via giovedì 29 agosto e durerà circa due mesi il cantiere di piazza Giulio II funzionale al rifacimento della pavimentazione in corso Italia.

Per consentire lo svolgimento dell’intervento, fino a fine lavori non sarà più possibile l’accesso alla piazza da via Pietro Giura, mentre sarà consentito da via Giacchero, con svolta a destra.

Il vice sindaco Massimo Arecco precisa: “Non verrà interressato il marciapiedi di corso Italia, consentendone quindi la circolazione ai pedoni, mentre al traffico veicolare proveniente da via Pietro Giuria sarà imposta la svolta in via Manzoni”.