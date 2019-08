Savona. Dove non arrivano Ata e Arte, ci pensano i condomini.

Ieri gli abitanti dei civici 25 e 27 di via Bresciana a Savona, nonché quelli della villa, si sono armati di sacchi, scope e rastrelli ed hanno pulito la strada.

“Ecco cosa bisogna fare in via Bresciana per avere pulito – spiegano i cittadini savonesi – Devono scendere i condomini perché Ata e arte e comune non si fanno vedere. E noi paghiamo le tasse”.