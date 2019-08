Savona, fermati per un controllo e trovati con arnesi da scasso in auto: coppia denunciata

Savona. Sono stati fermati dalla polizia per un normale controllo stradale, ma in auto avevano una serie di arnesi da scasso. Per questo nei confronti di un trentacinquenne ed una trentaquattrenne di origine rumena, entrambi con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, è scattata una denuncia a piede libero per la detenzione del “kit da scassinatore”.

Inoltre nei confronti della donna i poliziotti delle volanti hanno rilevato una violazione di un ordine di allontanamento per cittadini UE e, di conseguenza, la segnalazione è stata trasmessa all’Ufficio Immigrazione per il seguito di competenza.

Sempre ieri, inoltre, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un trentaseienne italiano in esecuzione del decreto di sospensione del regime dell’affidamento in prova al servizio sociale a cui era sottoposto, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Genova. L’uomo è stato quindi associato al carcere di Genova Marassi.