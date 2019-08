Savona, disabile rischia di affogare allo Scaletto dei pescatori: trasportato in ospedale

Savona. Attimi di forte apprensione nel primo pomeriggio di oggi nel tratto di mare dello Scaletto dei pescatori a Savona.

Secondo quanto appreso, intorno alle 15:00, un disabile ha accusato un malore mentre stava nuotando, a pochi metri dalla riva. L’uomo ha rischiato di affogare a seguito dell’accaduto. Fortunatamente la situazione è stata subito notata ed è scattato l’intervento di salvataggio da parte dell’assistenza balneare che opera nel litorale convenzionato.

Il disabile è stato portato velocemente a riva, prima dell’arrivo dei sanitati e dell’automedica del 118. La grande paura è passata solo quando la persona diversamente abile si è lentamente ripresa, con sospiro di sollievo per tutti i presenti.

In seguito è stato trasferito all’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo. Le sue condizioni sono andate in profgressiva ripresa.