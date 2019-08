Savona, deliberato “Police bike Patrol”, il progetto per “dare sicurezza a cittadini e turisti”

Savona. E’ stato deliberato oggi dalla giunta comunale savonese il progetto denominato “Police bike Patrol – vivere percependo sicurezza”, “il nuovo tassello per dare più sicurezza a cittadini e turisti”.

Presentato dall’assessore alle politiche per la sicurezza Roberto Levrero il progetto, “elaborato dalla pm di Savona, in collaborazione con le polizie locali dei Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina e Celle Ligure, è finanziato per 60.000 euro dallo Stato, attraverso un accordo con Regione Liguria su proposta dell’assessore e vicepresidente Viale. Ora, resta ancora l’approvazione del prefetto”.

“Police bike Patrol – spiega Levrero – “è finalizzato ad un programma di sicurezza sui litorali, aree pedonali, spiagge e centro storico. Per Savona sono interessate, oltre al centro storico ed alle aree pedonali, i giardini di piazza del Popolo, quelli del prolungamento a mare, quelli di Zinola, compresi il litorale e le spiagge da Zinola a rio Termine”.

“La dotazione prevista, a fronte dello stanziamento erogato, consta di 12 velocipedi a pedalata assistita e relativi caschetti bike con insegne della polizia locale, utilizzati da 12 agenti: almeno 10 a turnazione. Inoltre vi sarà un autoveicolo debitamente allestito per l’uso da parte della polizia ed una telecamera mobile: tutti mezzi da utilizzare, per quanto riguarda Savona, nei luoghi indicati”.

“Gli interventi di prevenzione e contrasto con questo tipo di dotazione – conclude l’assessore Levrero – ineriscono alle attività di polizia giudiziaria (soprattutto di prevenzione e segnalazione reati, quali spaccio di strada, furti, abusivismo commerciale, atti di vandalismo, occupazioni e discariche abusive) e di polizia amministrativa, in particolare ambientale, edilizia e commerciale, nonché di prossimità”.