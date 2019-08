Savona, dall’Atalanta arriva il giovane centrocampista Edgar Albani

Savona. Si va completando la rosa del Savona, in vista dell’imminente campionato. Un altro giocatore che vestirà nella prossima stagione sportiva la maglia biancoblù sarà Edgar Albani.

Albani, centrocampista offensivo classe 2001, ha indossato sin da bambino la maglia dell’Atalanta, con la quale è cresciuto fino a giocare nella scorsa stagione nella squadra Berretti.

Nel frattempo, continua a gran ritmo la preparazione dei biancoblù nel ritiro di Champoluc. Ieri mattina scarico in piscina per la squadra, dopo le fatiche del test match con la Primavera del Torino. Allenamento per i nuovi arrivati con il preparatore Gianluca Sciarrone che ha fatto svolgere un leggero lavoro sulla forza e allenamento specifico con esercizi con la palla.

Nel pomeriggio, tutta la rosa a disposizione di mister Siciliano si è ritrovata alle 17 sul campo. Inizialmente è stata analizzata la partita svolta il giorno precedente; subito dopo parte atletica sulle lunghe distanze, alternata ad esercitazioni tattiche.

Oggi ancora in campo con un doppio allenamento, domani partita con una rappresentativa locale.