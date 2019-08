Savona, cuculo soccorso dai volontari Enpa nel centro commerciale Il Gabbiano

Savona. Un cuculo, volatile di medio-piccole dimensioni, è stato soccorso dai volontari della Protezione Animali nei locali a piano terreno del centro commerciale Il Gabbiano di corso Ricci a Savona. Ha un foro nel becco, forse provocato dall’impatto con un ostacolo aereo, ed è ora curato con la speranza di poterlo salvare, guarire e poi liberare.

E’ stato il sedicesimo esemplare di fauna selvatica ferita soccorso in un solo giorno dall’Enpa in provincia: “Un ritmo che si ripete ogni giorno a partire da fine maggio – fanno sapere dall’associazione – e mette a dura prova la resistenza dei pochi animalisti sempre all’opera. Di fronte al palese fenomeno dell’incremento di animali selvatici in difficoltà da soccorrere e curare, in crescita ormai da molti anni, Enpa sollecita vivamente la regione Liguria (che non può non essere a conoscenza di tale problema spesso molto sentito dai turisti) ad organizzare, con mezzi e risorse adeguati, tale attività (potendo contare solo su un insufficiente contributo regionale)”.

“L’associazione, che è una onlus privata non governativa, unica ad occuparsi di selvatici in provincia di Savona, è allo stremo di forze, mezzi e finanze – è l’allarme di Enpa – e la situazione è ancora peggiore in molte altre zone della regione, dove nessuno se ne occupa”.

Il cuculo, che si ciba di grossi insetti, larve, molluschi e ragni, è famoso per essere una specie “scansafatiche”, perché deposita le proprie uova in nidi di altri uccelli (cannareccioni, luì, pettirossi); appena usciti dalle uova i pulcini intrusi non esitano a defenestrare i legittimi nidiacei e ad appropriarsi dell’affetto dei genitori “adottivi” che li curano come propri. Ma è molto utile all’ambiente, essendo una delle poche specie (assieme alla capinera ed all’upupa) che si ciba della temuta processionaria che infesta molti alberi cittadini.