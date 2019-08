Savona, bimba di 7 anni lasciata chiusa in auto: interviene la polizia, denunciata la madre

Savona. Abbandono di minore. E’ il reato di cui deve rispondere una mamma, di nazionalità straniera, che ieri sera è stata denunciata dalla polizia di Stato per aver lasciato la sua bimba di sette anni chiusa in auto mentre dormiva.

L’episodio è avvenuto poco prima di mezzanotte quando alla centrale operativa della Questura è arrivata una telefonata di alcuni cittadini allarmati perché in un parcheggio della zona del Priamar, all’interno di una Jeep Grand Cherokee, c’era una bimba chiusa dentro all’abitacolo da sola che dormiva.

Immediato l’intervento di due volanti che hanno subito mobilitato anche un’ambulanza. Proprio mentre i poliziotti stavano verificando le condizioni della piccola è tornata la madre che ha subito aperto la vettura. In via precauzionale la bambina è stata accompagnata all’ospedale San Paolo di Savona per una visita che ha confermato il suo stato di buona salute.

Una volta svolti tutti gli accertamenti del caso e, in particolare, verificato che la madre si era effettivamente allontanata dalla sua Jeep lascindoci la figlia chiusa dentro è scatatta la denuncia penale.