Savona. Anche questa mattina, a Savona, i poliziotti della squadra Volante e gli equipaggi della Polizia Locale hanno effettuato un servizio sulle spiagge nell’ambito dei controlli volti a contrastare il fenomeno del campeggio abusivo.

I controlli si sono concentrati nella zona tra piazzale Eroe dei due Mondi e la passeggiata W. Tobagi. I servizi sono stati estesi anche alle spiagge delle Fornaci.

Nel corso dell’intervento presso la spiaggia libera all’altezza di Toysland e del Mercatò, in zona Natarella, gli uomini della polizia locale hanno fatto sgombrare una tendopoli, sanzionando due persone con relative tende per violazione dell’ordinanza dell’autorità portuale (sanzione da 100 a 1000 euro, pagamento in misura ridotta 200 euro).

Inoltre sono stati disposti controlli sia all’autoparco, per contrastare le soste di Tir irregolari, sia lungo il litorale per le problematiche connesse agli autobus low cost che portano i turisti in spiaggia (uno è stato sanzionato in via Nizza perché in sosta irregolare).

I servizi proseguiranno nei prossimi giorni, ed includeranno controlli anche per soste irregolari lungo l’Aurelia con particolare riguardo a lungomare Matteotti, via Nizza e corso Vittorio Veneto.