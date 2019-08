Savona, altri due nuovi acquisti: Andrea Marchio e Donato Disabato

Savona. Il Savona ha ufficializzato altri due nuovi arrivi: Andrea Marchio e Donato Disabato.

Marchio (nella foto sopra), difensore esterno classe 2000, è cresciuto nei settori giovanili dell’Inter e della Sampdoria. Dopo aver giocato per la Berretti del Monza, il salto di categoria in Serie D alla Folgore Carataese con mister Siciliano. Nella passata stagione, sempre in Serie D, ha indossato la maglia del Seregno.

Disabato è cresciuto nei settori giovanili di Varese e AlbinoLeffe, società quella bergamasca con il quale ha raggiunto la prima squadra in Serie B. Nella sua carriera ha conquistato la Serie B con la Pro Vercelli ed ha successivamente indossato le maglie di Carrarese, Prato e Pro Patria.

Ieri mattina i biancoblù, nonostante la pioggia copiosa, hanno proseguito la preparazione nel ritiro di Champoluc. Dopo l’attivazione con il prepararore atletico, lavoro sulla forza e partitella a pressione.

Nel pomeriggio lavoro specifico con la palla ed esercizi due contro due e quattro contro quattro. L’allenamento è terminato con la partitella a campo ridotto. Oggi alle ore 17 allenamento congiunto con la Primavera del Torino che sarà ospite nel ritiro biancoblù nella bellissima cornice della Val d’Ayas.

