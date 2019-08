Savona, ex San Paolo: al via le modifiche alla viabilità in piazza Giulio II

Savona. Il vicesindaco ed assessore alla viabilità Massimo Arecco annuncia: “Nell’ambito delle opere di urbanizzazione legate al recupero dell’ex San Paolo – a partire dalla mattina di oggi giovedì 29 agosto e fino a fine lavori – per consentire il prosieguo degli interventi inerenti i lavori di interesse pubblico legate al recupero dell’ex ospedale savonese – verrà operata una modifica alla viabilità di Piazza Giulio II e delle vie limitrofe”.

In particolare si potrà accedere a piazza Giulio da via Giacchero e non più da via Pietro Giuria.

Chi proverrà da via Pietro Giuria dovrà obbligatoriamente svoltare su via Manzoni.

Sarà mantenuta invariata la quantità di parcheggi disponibili in Piazza Giulio II, utilizzabili entrando da via Giacchero e uscendo su via Niella.

“Gli attuali posti auto presenti lato San Paolo verranno traslati a centro piazza” conclude il vice sindaco savonese.