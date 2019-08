Savona, aggredito in via Trincee per 20 euro: ferito, si lascia dietro una scia di sangue

Savona. Violenta aggressione, questa mattina, in centro Savona, per rubare 20 euro. Stando alle informazioni raccolte, sarebbe avvenuta in via Trincee. Vittima, un senzatetto.

Ai carabinieri, intervenuti sul posto, avrebbe raccontato di essere stato aggredito, senza un evidente motivo (al di là del misero “bottino”) da due individui.

Ha riportato diverse ferite, in particolare alle braccia, probabilmente inferte da un’arma da taglio (forse un coccio di vetro). Si è poi diretto, a piedi, in piazza delle Nazioni, lasciando alle sue spalle una scia di sangue, notata anche da diversi passanti.

Sulla vicenda, stanno indagando i carabinieri della compagnia di Savona.