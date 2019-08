Sara Meloni testimonial dell’associazione no profit TuttiperAtta

Borghetto Santo Spirito. Sara Meloni sarà testimonial dell’associazione no profit TuttiperAtta, che organizza e raccoglie fondi per l’assistenza e la cura dei bambini inguaribili e che quest’anno, oltre a donazioni ad altre associazioni come la Maruzza Liguria, mette in campo un suo progetto, “Anche noi andiamo in vacanza”, che prevede di offrire un alloggio, per piccoli periodi di vacanza, ad Arenzano, per i bimbi in cura presso l’Istituto Giannina Gaslini di Genova.

AttaTrail è una competizione che nasce per ricordare la piccola Agata Masi, mancata a causa di un neuroblastoma, e il ricavato della giornata andrà in beneficenza.

L’invito è di partecipare con vestiti rosa/fucsia, il colore preferito di Agata. “La corsa è la mia passione, se con questa poi posso aiutare chi ha bisogno sono e sarò super felice” ha risposto Sara agli organizzatori.

Domenica 14 settembre, alle ore 9, ad Arenzano, si terrà la quinta edizione di AttaTrail, una camminata/corsa sui monti con due percorsi, la Family Walking di 6,8 chilometri con 140 metri di dislivello positivo, lo Short Trail di 13,5 chilometri con 700 metri di dislivello positivo. Spazio anche al dog trekking.

Le pre iscrizioni si potranno effettuare dall’11 al 13 settembre dalle ore 17 alle 21 in via Bocca ad Arenzano, presso il chiosco. Iscrizioni in loco dalle ore 7 alle 8,30; gadget presso Bagni Pria Pulla, Lido, Lega Navale e bar Micasa.

Sara Meloni, la piccola ma grande atleta di Borghetto Santo Spirito che detiene primati europei sulle distanze dei 5 e 10 chilometri su strada, correrà l’AttaTrail, il trail di 13 chilometri e 500 metri con 700 metri di dislivello positivo, evento di beneficenza denominato “Camminiamo con Agata”, e lo farà mandando questo messaggio: “È ora di correre per una giusta causa!”.

Chi fa parte di una società sportiva e vuole partecipare all’AttaTrail insieme ai suoi compagni può compilare il il modulo apposito e fare una piccola raccolta, libera, fra i partecipanti per l’iscrizione, quindi indossare la divisa sociale il giorno dell’evento e camminare insieme ad Agata per raccogliere fondi per l’assistenza e la cura dei bambini inguaribili.

Per coloro i quali non potranno correre ma vorranno dare una mano, possono fate una donazione sul conto corrente numero 15399/80 presso Banca Carige spa filiale di Arenzano, Iban IT24K0617531830000001539980. Per informazioni è possibile scrivere alla mail tuttiperatta@gmail.com, visitare la pagina Facebook Attatrail2019 o telefonare al 3478750760 o al 3402644845.

