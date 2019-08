Finale Ligure. Il Santuario Pelagos, la più grande area marina protetta d’Europa, regala sempre nuove emozioni e anche questa volta un gruppo di delfini si è presentato all’appuntamento con ricercatori e spettatori.

Sono ormai sempre più ripetuti gli incontri con stenelle, tursiopi, tartarughe, ma anche grandi capodogli, balenottere e, soprattutto, zifi, i delfini più rari e difficili da avvistare, sia per la loro breve permanenza in superficie che per i lunghi tempi di immersione e le profondità raggiunte.

Nell’uscita di ieri Il Gruppo Pelagos ha avvistato un branco di di stenelle non lontano dalla battigia del finalese.

I delfini si sono avvicinati all’imbarcazione senza paura e si sono fatti fotografare. Una scena ormai quasi consueta nel nostro tratto di mare, capace sempre di incantare quanti hanno la fortuna di vedere i mammiferi marini.

La stessa Fondazione Cima ha evidenziato che il numero di avvistamenti è andato aumentando nel corso degli ultimi anni: non solo delfini, ma anche balenottere, capodogli, mante e tartarughe marine.