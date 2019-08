Salta la tradizionale Sagra dell’Ortu di Andora: “Intoppi burocratici e normativi”

Il comitato “Amici di Mezzacqua” di Andora comunica a tutti i concittadini e turisti che l’edizione 2019 della storica “Sagra dell’Ortu” non si terrà. “La causa é per un impedimento burocratico che non ci permetterebbe di festeggiare seguendo tutte le normative vigenti”.

“Il nostro non è un addio, ma solo un arrivederci al 2020”.

“I prossimi mesi del 2019 ci vedranno impegnati nei lavori di miglioria strutturale della nostra “chiesetta”, la medioevale Immacolata Concezione, investendo il ricavato della sagra degli anni precedenti nei lavori di miglioria strutturale”.

“Sarà nostro impegno inoltre dedicarci al meglio nella preparazione dell’edizione 2020. Un sentito ringraziamento alla Parrocchia Cuore Immacolato di Maria, al Comune di Andora e a tutti i collaboratori” conclude il comitato.