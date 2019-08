Sale l’attesa per “Miss Albenga Summer 2019”

Albenga. Domenica 11 agosto alle 21.30 nella splendida cornice di viale Pontelungo andrà in scena la settima edizione del concorso “Miss Albenga Summer” nato con il preciso intendo di creare un evento capace di coniugare bellezza, divertimento e spettacolo.

Le ragazze in passerella gareggiano per vincere lo scettro di reginetta della città di Albenga, ma anche per un posto alla finale nazionale del concorso “Miss Blumare”. Infatti Miss Albenga sarà una delle 60 ragazze provenienti da tutta Italia che, a bordo di una nave della flotta Msc crociere, si sfideranno per vincere il titolo italiano.

“Miss Albenga Summer” è diventato nel corso degli anni un appuntamento fisso organizzato con il patrocinio del Comune di Albenga e fortemente atteso da tutta la città ed in grado di far vivere ed apprezzare viale Pontelungo.

A condurre la serata Enrico Balsamo, showman in ascesa capace di incantare con l’arte magica, di stupire con l’arte della ventriloquia e di divertire con spontaneità ed eleganza. Numerosi i programmi a cui ha preso parte: a “Tu Si Que Vales!” Gerry Scotti lo ha definito “Un ventriloquo pazzesco!”

Annunciano gli organizzatori: “Vi aspettiamo numerosi per applaudire le ragazze che sfileranno con un abbigliamento casual, poi elegante ed infine in bikini. Facciamo sentire alle giovani protagoniste tutto il calore del meraviglioso pubblico, che siamo certi accorrerà numeroso”.

Serata ad ingresso libero.

Le vincitrici degli anni passati: Michela Bragagni (2013), Giuliana Santacroce (2014), Gemma Lenoci (2015), Trinidad Galindo (2016), Asia Spina (2017), Victoria Savio (2018).