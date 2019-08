Sagra delle Melanzane a Finale, Enzo Decaro a Borgio e Miss Pro Loco Loano: invitante domenica di eventi in provincia

Provincia. Originali, singolari, peculiari… tutti aggettivi sinonimi che vengono in mente a noi “seguaci” di IVG Eventi e che ci sentiamo di adoperare come “timbri” da apporre sugli eventi in calendario in questa domenica post Ferragosto.

Tuttavia qual creazione è più singolare di quella che fa Madre Natura con le sue “figlie”? Nessuna! E lo dimostreranno le affascinanti aspiranti Miss Pro Loco Loano, che daranno sfoggio della propria bellezza, abbigliate in colorate ed eleganti creazioni di moda, sulla passerella della Marina. Che dire infine delle novità che portò nel mondo della musica una delle band più seguite di tutti i tempi: i Queen. Albisola Superiore ripercorrerà la sua storia con la proiezione del pluripremiato film “Bohemian Rhapsody”.

Finale Ligure. La Pro Loco di Gorra e Olle è lieta di invitarvi alla 52esima Sagra delle Melanzane Ripiene da sabato 17 a martedì 20 agosto a Gorra. Anche quest’anno la manifestazione propone menù vegani e la presenza del mastro gelataio, che preparerà al momento prelibati gelati artigianali.

Ecco invece il programma delle serate musicali: sabato 17 agosto musica dal vivo con i Saturni, domenica 18 agosto i Libero Arbitrio, lunedì 19 agosto i DeJa Vù, martedì 20 agosto dj set by Splash.

La sagra sarà servita da ben due bus navette gratuite ogni 30 minuti dalle ore 19 a mezzanotte, andata e ritorno, con partenza una dalla piazza della stazione e l’altra da via Genova, a Finalpia, con fermata intermedia a Finalborgo.

Borgio Verezzi. Una tragedia tutta da ridere: si presenta così “Non è vero ma ci credo”, la divertente commedia di Peppino De Filippo con protagonista Enzo Decaro, undicesimo e ultimo spettacolo in programma nel ricco cartellone del 53° Festival di Borgio Verezzi, in scena (ancora una volta in prima nazionale) da domenica 18 a martedì 20 agosto.

Diretto dal regista Leo Muscato e interpretato anche da Giuseppe Brunetti, Francesca Ciardiello, Lucianna De Falco, Carlo Di Maio, Massimo Pagano, Gina Perna, Giorgio Pinto, Ciro Ruoppo, Fabiana Russo, l’atto unico – concepito con un ritmo iperbolico – condenserà l’intera vicenda in 90 minuti. Le scene sono di Luigi Ferrigno, i costumi di Chicca Ruocco, il disegno luci di Pietro Sperduti (lo stesso de “L’anima buona di Sezuan” in scena lo scorso luglio).

Peppino De Filippo aveva ambientato la sua storia nella Napoli un po’ oleografica degli anni ‘30. Luigi aveva posticipato l’ambientazione una ventina d’anni più avanti. In questa nuova edizione di “Non è vero ma ci credo” Leo Muscato ne segue tale felice intuizione, avvicinando ancora di più l’azione ai giorni nostri, ovvero ambientando la storia in una Napoli anni ‘80 un po’ tragicomica e surreale in cui convivevano Mario Merola, Pino Daniele e Maradona.

Spumeggiante serata di cabaret a Bergeggi! Domenica 18 agosto alle ore 21:30 in piazza XX Settembre va in scena la pungente ironia e la travolgente comicità di Antonio Ornano.

Nel corso degli anni Antonio Ornano è riuscito a farsi apprezzare dal pubblico italiano per la sua maestria nella messa a punto di personaggi comici. Merito anche della sua grande cultura, caratterizzata da una perfetta proprietà del linguaggio.

Giocando con il suo vasto registro linguistico Ornano fa davvero morire dal ridere. Il comico spezzino è diventato famoso per aver preso parte a “Zelig” e “Colorado”, diventando uno dei più amati dal pubblico.

Loano. Domenica 18 agosto alle ore 21 alla Marina di Loano (in caso di maltempo nella Sala Azzurra del Marina Center) si terrà l’ottava edizione di Miss Pro Loco Loano, concorso di bellezza organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con Ast Promotion Agency e con il patrocinio dell’Assessorato comunale al Turismo e rivolto a ragazze di età compresa tra 14 e 29 anni.

Il concorso si terrà sulla passerella che collega lo Yacht Club con il Marina Center, gentilmente concessa per l’occasione. Le ragazze sfileranno prima in abbigliamento casual, poi in costume da bagno e infine con abiti eleganti e tacchi alti. La serata si chiuderà con la proclamazione della vincitrice. Oltre a Miss Pro Loco Loano sarà assegnata la fascia per la selezione ligure “Ragazza Cinema OK”.

La sfilata sarà intervallata da momenti di intrattenimento: Mabel Melena Soyer sarà protagonista di un suggestivo spettacolo di danza mentre la guest star sarà la cantautrice Marie Giambruno. Conduce l’evento Graziana Moretti.

Albisola Superiore. Domenica 18 agosto alle ore 21:30 alla Terrazza sul Mare, sulla passeggiata Eugenio Montale, si alza il sipario sull’evento “One Shot in Italy” a cura dell’Assessorato comunale alla Cultura. Protagonisti saranno i Queen, la band che ha fatto sognare intere generazioni, con la proiezione della pluripremiata pellicola “Bohemian Rhapsody”: una serata di grande cinema a due passi dal mare.

Prodotto dalla Century Fox con la regia di Bryan Singer e l’interpretazione del talentuoso Rami Malek, la pellicola campione di incassi ha conquistato quattro Oscar. L’evento è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale per unire cinematografia, musica e spettacolo in un sodalizio artistico unico nel suo genere.

La serata non si esaurirà con la proiezione del film: alle ore 21 si terrà la presentazione del libro “Italian Rhapsody – L’avventura dei Queen in Italia”, edito da Chinaski, alla presenza dell’autore Antonio Pellegrini. Modererà l’incontro il giornalista Giorgio Giglioli. La manifestazione è nell’ambito del progetto “Cultura 360”, lanciato quest’anno dall’assessorato e che ha già all’attivo una serie di appuntamenti.