Roccavignale, “invasione” di damigiane dipinte per la festa di Pianissolo

Roccavignale. Quest’anno la festa di Sant’Elena di Pianissolo, frazione del comune di Roccavignale, si è arricchita di una “partecipazione speciale”: le damigiane dipinte, ovvero tante damigiane decorate con svariate tecniche pronte a riempire il piccolo borgo di colore e vivacità.

“Come già avvenuto in passato, però, quest’iniziativa ha voluto coniugare il senso di festa e di spensieratezza ad un’autentica partecipazione sociale. Le damigiane, infatti, sono state create da autori speciali tra i quali: Gianni Pascoli, grande artista sempre generosamente pronto ad accogliere col suo magistrale pennello qualsiasi iniziativa di volontariato che riguardi la valorizzazione del territorio locale. I Centri diurni “Bruno Pesce” di Cengio e “L’ albero della vita “ di Savona rivolti ad anziani con vario grado di declino funzionale e/o cognitivo che attraverso questa attività si sono sentiti partecipi del progetto in prima persona stimolando, così, le loro preziosissime abilità residue. Il Laboratorio selvaggiastro degli elfi” in collaborazione con la bottega solidale di Carcare” dicono gli organizzatori.

“Nato nel 2008 nella Comunità Praellera di Cairo Montenotte come laboratorio di Arteterapia e riciclo creativo, il laboratorio intende diffondere la filosofia dell’opportunità per le persone che stanno affrontando un percorso terapeutico in comunità. Un’iniziativa che speriamo possa ampliarsi negli anni futuri ed aperta a chiunque voglia offrire la propria creatività a sostegno della promozione e valorizzazione del nostro territorio. Un grazie di cuore a tutti” concludono dallo staff della festa.