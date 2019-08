Altare/Quiliano. Rifiuti e detriti nel parco eolico tra Altare e Quiliano, sul monte Burotto, dove già in passato non sono mancati interventi di pulizia e sgombero effettuati dai rispettivi comuni di competenza. E’ la segnalazione pervenuta alla nostra redazione, che descrive il degrado e la pericolosità della situazione.

Il parco eolico si trova in una zona di confine, due pale sono situate nel territorio di Altare (di proprietà di Fen Energia), la terza pala è situata nel comune di Quiliano (di proprietà di Tirreno Wind). L’intero impianto di energia rinnovabile è in un terreno privato, con relativa concessione per il suo utilizzo.

“Siamo di fronte ad una discarica di rifiuti speciali? Perché le pale sostituite non vengono rimosse così come i loro detriti sparsi per il bosco? C’è qualche deroga? Oppure nessuno ne è a conoscenza? Speriamo che gli enti e le autorità competenti si muovano per risolvere la situazione”, si legge nella segnalazione arrivata ad IVG.it.

Nello specifico la protesta riguarda in particolare la pala F3, ovvero quello situata nel comune di Quiliano: “Ci attiveremo subito per un controllo ed una verifica immediata della situazione, nel caso interverremo” ha detto il sindaco Nicola Isetta.

Sull’altro fronte il sindaco di Altare Roberto Briano sottolinea: “Già nel maggio scorso abbiamo fatto un sopralluogo con vigili e protezione civile, tra l’altro recentemente abbiamo liberato la zona da alcuni rifiuti ingombranti. Auspichiamo che si possa mettere fine a certi episodi che danneggiano il parco eolico e il territorio boschivo circostante, anche perchè i comuni non possono sempre farsi carico di intervenire”.