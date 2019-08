Rialto, escursionista cade lungo il sentiero della cascata delle libellule blu

Rialto. Vigili del fuoco e tecnici del soccorso alpino speleologico finalese in azione per raggiungere un’escursionista che si è ferita ad una caviglia nel sentiero che porta alla cascata delle libellule blu a Rialto.

L’allarme è scattato intorno alle 11 quando al 112 è arrivata la richiesta di aiuto da parte della donna. Fortunatamente le condizioni dell’escursionista non sono gravi, ma essendosi fatta male ad un piede non è più in grado di camminare.

Una volta recuperata la ferita sarà accompagnata in ospedale per gli accertamenti del caso.