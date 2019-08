Restano in carcere i due giovani arrestati per aver strappato la catenina dal collo di un coetaneo

Alassio. Restano in carcere ad Imperia i due ragazzi marocchini, pregiudicati, arrestati domenica sera dai carabinieri con le accuse di rapina, lesioni e violenza a pubblico ufficiale. Lo ha deciso il gip Fiorenza Giorgi che questa mattina li ha interrogati (i due hanno risposto entrambi alle domande dando la loro versione dei fatti) e ha confermato per loro la misura cautelare più severa.

L’arresto dei nordafricani aveva preso le mosse dai normali servizi di controllo del territorio, in particolare in locali pubblici, litorale e stabilimenti balneari. I militari sono intervenuti perché era segnalato una lite con una decina di persone coinvolte davanti all’ex discoteca La Capannina di Alassio.

Al loro arrivo i carabinieri del nucleo radiomobile e operativo della Compagnia di Alassio hanno chiarito che i due ragazzi marocchini, con la scusa di chiedere una sigaretta ad un gruppo di rumeni, avevano strappato con destrezza ad uno di loro una catenina.

Per i due è quindi scattato l’arresto per la rapina, ma anche per resistenza e lesioni visto che nelle fasi concitate dell’interventosi sono scagliati contro i carabinieri.