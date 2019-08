“Residenti” e “non residenti”: a Varazze tariffe dei park differenziate per i disabil

Quello che succede a Varazze provincia di Savona è qualcosa di veramente vergognoso! Nei parcheggi a pagamento gestiti dal comune gli amministratori locali hanno pensato di mettere una tariffa differenziata tra i disabili residenti e i disabili non residenti con tariffe ovviamente più alte per i non residenti..

Mi chiedo come si possa fare una discriminazione del genere sui disabili.. Ma ci rendiamo conto della gravità della situazione? Se si è disabili non ci può essere questo trattamento discriminatorio, se si è disabili si è disabili punto! Già fanno pagare ad un disabile che non dovrebbe pagare.. Anzi sono perfino quasi generosi perché ai disabili concedono non più di 3 ore di parcheggio gratuito al giorno. E i giornalisti informati sulla vicenda? Possono farlo rispondono…Ma chi amministra Varazze? Persone di una insensibilità incalcolabile dove il loro unico interesse è fare cassa pure sui disabili…Vergognoso!

Un disabile e/o portatore di handicap non dovrebbe pagare il parcheggio, è una cosa vergognosa….e se qualche giornalista ha risposto che possono farlo, fagli notare che “possono” non “devono”, capisco che per pagare dj del calibro di Gabry Ponte servono tanti soldi…ma potrebbero mettere un prezzo d’ingresso per eventi del genere invece di pagare cachet e service anche coi soldi di persone già sfortunate abbastanza…

Ned Taubl

Gruppo Antipolitico Savonese