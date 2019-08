Regione, via libera ai progetti per il servizio civile. Vaccarezza (FI): “Occasione di crescita e valorizzazione della persona”

Liguria. Sono stati approvati i progetti, pervenuti alla Regione a seguito dell’avviso pubblico di cui alla delibera di Giunta regionale 851/2018 e della riapertura termini di cui alla delibera di Giunta 235/2019 dalle Associazioni Temporanee di Scopo, del servizio civile regionale di Savona, Imperia, Genova, Tigullio e La Spezia, comprendenti anche la progettazione finalizzata alla realizzazione della Misura 6 – Servizio civile del Programma Garanzia Giovani fase 2.

Questi progetti hanno valenza triennale ai sensi del Programma regionale triennale 2018 – 2020 per il servizio civile approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 25 del 17 dicembre 2018.

L’approvazione dei progetti, vista la loro rilevanza e dato che coprono l’intero territorio regionale, si configura quale approvazione del Piano annuale del Servizio civile regionale per l’anno 2019.

Per la loro realizzazione sono state stanziate risorse economiche pari a 100.000 euro a favore dell’Agenzia Ligure per gli Studenti e l’Orientamento, che opera in nome e per conto di Regione Liguria. Le risorse necessarie all’attuazione della Misura 6 – Garanzia giovani saranno invece rese disponibili attraverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria dello Stato – Sistema IGRUE.

“È molto importante promuovere e sostenere il servizio civile – attraverso iniziative e progetti di livello regionale e nazionale – in quanto esso rappresenta una fondamentale risorsa di progresso e partecipazione alla vita attiva della società in cui viviamo e una grande occasione di crescita e valorizzazione della persona” afferma il capogruppo FI in Regione Angelo Vaccarezza.