Regione, Rossetti (Pd): “Preoccupazione per la gara sui servizi di trasporto ospedaliero”

Regione. Nel corso del consiglio regionale di oggi, Sergio Rossetti (Pd) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dai colleghi di gruppo Mauro Righello, Giovanni Lunardon e Luca Garibaldi, in cui ha chiesto alla giunta di interrompere la procedura di gara (pubblicata il 2 luglio) per affidare i trasporti intraospedalieri, dei dializzati, trasporti ordinari e le dimissioni programmate.

Rossetti ha ricordato che “CRI, Anpas e Cipas, con 16 mila volontari e 190 sedi in Liguria, hanno espresso preoccupazione per la gara e che la Corte di Giustizia UE ha previsto fra i servizi da assegnare mediante convenzionamento, il trasporto in ambulanza qualificato mentre la Regione – ha detto – ha interpretato in maniera restrittiva il nuovo istituto, ai danni delle associazioni del volontariato sanitario che hanno sempre garantito assistenza ai cittadini”.

L’assessore alla sanità Sonia Viale in una lunga e articolata risposta ha illustrato il quadro normativo nazionale e comunitario e ha spiegato che “non è possibile interrompere la procedura in quanto contrasterebbe con un serie di disposizioni e, dunque, e non è possibile sospendere ciò che è lecito”.